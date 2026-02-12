Меркель опровергла слухи, что может претендовать на пост президента

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель опровергла предположения о том, что она может претендовать на пост президента ФРГ в следующем году.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Меркель опровергла слухи, что она может претендовать на пост президента Германии в следующем году. Пресс-секретарь экс-канцлера на запрос СМИ ответила, что "об этом не может быть и речи".

Перед этим таблоид Bild сообщил, что в руководстве Христианско-демократического союза якобы обеспокоены, что "Зеленые" могут номинировать Меркель на президентский пост.

В рядах "Зеленых" это опровергли. "Пока что мы не обсуждали и ничего не решали по поводу федеральных президентских выборов", – отметила лидер фракции Бритта Хассельманн.

В Германии экс-канцлеры еще никогда не становились президентами.

20 февраля Ангела Меркель впервые со времени отставки примет участие в партийном съезде ХДС.

Осенью 2025 года Меркель вызвала возмущение мнением, которое высказала в интервью венгерскому проекту Partizan, что Польша и страны Балтии помешали налаживанию прямых контактов ЕС с Путиным и это якобы привело к событиям, которые вылились в полномасштабное вторжение РФ в Украину.

В ответ на эти заявления глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна сказал, что возлагать ответственность на Польшу или страны Балтии за агрессию России против Украины "не только неуместно, но и просто неправильно".