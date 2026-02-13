Посол Германии: Россия совершает военные преступления и делает это ежедневно

Посол Германии в Украине Хайко Томс публично обвинил Россию в совершении многочисленных военных преступлений этой зимой.

Об этом он заявил на открытии "Украинского дома" в Мюнхене, который организовал фонд Виктора Пинчука в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Дипломат рассказал, что он недавно, вместе с руководителями других посольств в Украине, посетил разрушенную Дарницкую ТЭЦ, которая уже не сможет возобновить работу в течение этого отопительного периода, а также напомнил, что сейчас РФ ведет регулярный обстрел исключительно гражданской инфраструктуры.

"Киевские ТЭЦ не имели абсолютно никакого военного значения. Вообще! Украинская оборонная индустрия от этого абсолютно не пострадала, украинские солдаты, которые храбро воюют на фронте, от этого не пострадали", – подчеркнул он.

Дипломат убежден, что есть основания говорить о доказанном системном совершении военных преступлений российской армией: "Я хочу сказать четко, что это – военные преступления. Военные преступления, которые совершаются ежедневно".

"Это абсолютный терроризм, это имеет целью только деморализовать людей в Украине. Но есть и хорошая новость – то, что это (такая тактика России. – ЕП) не работает. Украинцы сохраняют стойкость, как никогда, и эта жесткая ситуация ее только укрепляет", – подытожил посол.

Как сообщалось, в конце января Германия передала энергетическую помощь для Киева.

Ранее в немецких медиа появились слухи, что Германия заменит своего посла в Киеве. Впрочем, впоследствии в посольстве прокомментировали данные о замене посла и сообщили, что таких планов нет.

В пятницу на открытии "Украинского дома" фонда Пинчука министр Андрей Сибига объяснил, что Украина играет решающую роль в безопасности Европы в условиях, когда США уходят с континента.