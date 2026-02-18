В Ірландії можуть запровадити вікові обмеження на користування соцмережами

Ірландський уряд розглядає плани запровадження вікових обмежень для соціальних мереж у межах ширшої стратегії розвитку штучного інтелекту.

Про це йдеться в меморандумі офісу прем’єр-міністра країни, з яким ознайомилося Bloomberg, пише "Європейська правда".

Відповідне питання обговорюється на засіданні кабінету міністрів у середу, 18 грудня.

"Ірландія рішуче виступатиме за ухвалення рішення щодо так званого "цифрового віку повноліття" на рівні Європейського Союзу", – йдеться в меморандумі.

У меморандумі також зазначається, що країна "вживатиме заходів на національному рівні, якщо це буде необхідно".

Уряд додав, що активно співпрацюватиме з державами ЄС, які поділяють таку позицію, щоб вивчити можливості запровадження вікових обмежень на користування соціальними мережами, насамперед для осіб віком до 16 років.

Стратегія Ірландії також передбачає інвестиції в інфраструктуру штучного інтелекту та кібербезпеку, а також посилення позицій країни як центру цифрового регулювання.

Як відомо, європейські країни, зокрема Велика Британія та Німеччина, розглядають можливість заборони соціальних мереж для неповнолітніх, а регуляторні органи заявляють, що ці сервіси є шкідливими та викликають залежність.

У німецькому Бундестазі виступили за заборону соціальних мереж для дітей віком до 14 років, а прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що уряд планує ухвалити законодавство, яке б регулювало доступ до соціальних мереж для дітей та використання чат-ботів зі штучним інтелектом, протягом кількох місяців.

На початку лютого писали, що прокуратура Парижа разом з кіберполіцією проводила слідчі дії в офісах компанії X Ілона Маска у столиці Франції. Йшлося про розслідування, розпочате у січні минулого року, яке стосується упередженості алгоритмів платформи X.

Маск назвав політичною атакою ці обшуки.