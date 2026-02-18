В Ирландии могут ввести возрастные ограничения на пользование соцсетями
Ирландское правительство рассматривает планы введения возрастных ограничений для социальных сетей в рамках более широкой стратегии развития искусственного интеллекта.
Об этом говорится в меморандуме канцелярии премьер-министра страны, с которым ознакомилось Bloomberg, пишет "Европейская правда".
Соответствующий вопрос обсуждается на заседании кабинета министров в среду, 18 декабря.
"Ирландия будет решительно выступать за принятие решения о так называемом "цифровом возрасте совершеннолетия" на уровне Европейского Союза", – говорится в меморандуме.
В меморандуме также отмечается, что страна "будет принимать меры на национальном уровне, если это будет необходимо".
Правительство добавило, что будет активно сотрудничать с государствами ЕС, которые разделяют такую позицию, чтобы изучить возможности введения возрастных ограничений на пользование социальными сетями, прежде всего для лиц в возрасте до 16 лет.
Стратегия Ирландии также предусматривает инвестиции в инфраструктуру искусственного интеллекта и кибербезопасность, а также укрепление позиций страны как центра цифрового регулирования.
Как известно, европейские страны, в частности Великобритания и Германия, рассматривают возможность запрета социальных сетей для несовершеннолетних, а регулирующие органы заявляют, что эти сервисы вредны и вызывают зависимость.
В немецком Бундестаге выступили за запрет социальных сетей для детей в возрасте до 14 лет, а премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что правительство планирует принять законодательство, которое бы регулировало доступ к социальным сетям для детей и использование чат-ботов с искусственным интеллектом, в течение нескольких месяцев.
В начале февраля писали, что прокуратура Парижа вместе с киберполицией проводила следственные действия в офисах компании X Илона Маска в столице Франции. Речь шла о расследовании, начатом в январе прошлого года, которое касается предвзятости алгоритмов платформы X.
Маск назвал политической атакой эти обыски.