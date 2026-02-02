Португалия выделяет 2,5 млрд евро на восстановление после мощного шторма

Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру пообещал выделить 2,5 млрд евро на восстановление после мощного шторма "Кристин", который унес жизни пяти человек и нанес огромный ущерб.

Монтенегру также продлил действие режима чрезвычайной ситуации – на один уровень ниже чрезвычайного положения – в наиболее пострадавших районах до 8 февраля, поскольку страна готовится к новым сильным дождям.

Эта мера дает властям право применять меры безопасности и координировать действия по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Она должна была закончиться в воскресенье.

"Некоторые районы столкнутся с более серьезными ситуациями, которые могут даже потребовать эвакуации", – сказал Монтенегру на пресс-конференции после экстренного заседания кабинета министров.

Национальное метеорологическое агентство IPMA объявило для всей территории материковой Португалии режим повышенной готовности до понедельника из-за сильных дождей и ветров со скоростью до 100 км/ч, причем дождливая погода ожидается в течение всей недели.

"Текущие прогнозы погоды очень суровые и могут привести к серьезным повреждениям", – сказал командующий национальной службой гражданской защиты Марио Сильвестр.

Агентство гражданской защиты Португалии разослало текстовые сообщения на мобильные телефоны по большей части страны, предупреждая о риске наводнений.

Ураганные ветры шторма "Кристин" бушевали в центральной и северной части Португалии, вызвав наводнения, оползни и повреждения зданий и инфраструктуры.

В рамках пакета помощи Монтенегру объявил о 90-дневном моратории на ипотечные и другие кредиты для жителей пострадавших районов и выделении 400 миллионов евро на срочный ремонт дорог и железных дорог.

"Мы мобилизуем все ресурсы государственного, социального и частного секторов, чтобы обеспечить как можно более быстрое полное восстановление", – сказал премьер-министр.

Напомним, шторм "Кристин" стал одним из самых мощных погодных явлений в Португалии за последние годы, вызвав более 3300 инцидентов за считанные часы.

В результате шторма сотни тысяч абонентов остались без света, погибли люди.

В результате шторма также получили повреждения по меньшей мере два истребителя F-16 на одной из авиабаз.