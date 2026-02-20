Жовква розповів, чи готова Україна погодитись на початкове обмеження права голосу як член ЄС

Заступник керівника ОПУ Ігор Жовква розповів, що Україна як новий член ЄС може погодитись на обмеження права голосу, проте не у всіх питаннях.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав у інтерв’ю "РБК-Україна".

Жовква зазначив, що вступ до ЄС можливий за різними формулами. Він сказав, що країни, які вступали в останні хвилі до Європейського Союзу, мали ті чи інші "відкладальні періоди", зокрема в певних секторах єдиного європейського ринку.

Він не виключив, що і в України у певних секторах будуть "відкладальні періоди".

"Якщо ми говоримо про політичну сферу, очевидно, можна говорити про певні моделі, коли Україна на початку матиме обмежене право голосу в певних питаннях. Але це не має стосуватися питань зовнішньої політики і безпеки. Тут Україна одразу повинна мати право голосу, ми про це чітко говоримо", – сказав Жовква.

Водночас він додав, що Україні не потрібне ерзац-членство чи полегшене членство.

"Модель вступу України до ЄС буде унікальною. Але вона точно не буде неповноцінною. Україна буде повноправним членом Європейського Союзу, бо вона цього заслуговує", – наголосив Жовква.

Нагадаємо, комісарка з питань розширення ЄС Марта Кос не виключила вступ України в 2027 році, але наголошує, що треба знайти шлях для такого швидкого "геополітичного" вступу.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що фіксація дати вступу України в ЄС важлива для подолання російського впливу на Європу у рамках звичайного вступного процесу.

Латвійський президент Едгарс Рінкевичс заявив, що між державами-членами ЄС немає згоди щодо конкретної дати вступу України до ЄС, яка може бути закріплена у потенційній мирній угоді.