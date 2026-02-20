Жовква сказал, готова ли Украина согласиться вначале на ограничение права голоса как член ЕС

Заместитель руководителя ОПУ Игорь Жовква рассказал, что Украина как новый член ЕС может согласиться на ограничение права голоса, однако не во всех вопросах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью "РБК-Украина".

Жовква отметил, что вступление в ЕС возможно по разным формулам. Он сказал, что страны, которые вступали в последние волны в Европейский Союз, имели те или иные "отлагательные периоды", в частности в определенных секторах единого европейского рынка.

Он не исключил, что и у Украины в определенных секторах будут "отлагательные периоды".

"Если мы говорим о политической сфере, очевидно, можно говорить об определенных моделях, когда Украина в начале будет иметь ограниченное право голоса в определенных вопросах. Но это не должно касаться вопросов внешней политики и безопасности. Здесь Украина сразу должна иметь право голоса, мы об этом четко говорим", – сказал Жовква.

В то же время он добавил, что Украине не нужно эрзац-членство или облегченное членство.

"Модель вступления Украины в ЕС будет уникальной. Но она точно не будет неполноценной. Украина будет полноправным членом Европейского Союза, потому что она этого заслуживает", – подчеркнул Жовква.

Напомним, комиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос не исключила вступление Украины в 2027 году, но отмечает, что надо найти путь для такого быстрого "геополитического" вступления.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что фиксация даты вступления Украины в ЕС важна для преодоления российского влияния на Европу в рамках обычного вступительного процесса.

Латвийский президент Эдгарс Ринкевичс заявил, что между государствами-членами ЕС нет согласия относительно конкретной даты вступления Украины в ЕС, которая может быть закреплена в потенциальном мирном соглашении.