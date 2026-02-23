У Британії звинувачують експринца у неконтрольованих державних витратах за кордоном

Колишні британські держслужбовці заявляють, що під час виконання представницьких функцій за кордоном брат британського короля Чарльза III Ендрю Маунтбеттен-Віндзор користувався коштами платників податків для покриття особистих витрат, зокрема на масажі та розкішні поїздки, що викликало занепокоєння щодо контролю й підзвітності таких витрат.

Про це пише BBC, передає "Європейська правда".

За словами колишніх держслужбовців, брат британського короля Ендрю Маунтбеттен-Віндзор стягував з платників податків витрати на масаж та надмірні витрати на відрядження, працюючи торговим представником Великої Британії.

Один колишній державний службовець, який працював у торговому департаменті Великої Британії на початку 2000-х років, був настільки роздратований проханням Ендрю покрити витрати на "масажні послуги", що відмовився їх оплачувати, але, за його словами, його рішення було скасоване старшими співробітниками.

"Я вважав, що це неправильно. Я сказав, що ми не повинні платити, але зрештою ми все одно заплатили", – розповів він про вимогу, що надійшла після візиту Маунтбеттена-Віндзора на Близький Схід.

Ще один колишній державний службовець, який контролював фінанси в цій сфері, бачив подібні витрати на поїздки брата короля та заявив, що "абсолютно не сумнівається" в їхній автентичності.

Ще один колишній посадовець сказав, що був шокований масштабами розкішних витрат Ендрю як представника, включно із, на його думку, надмірними витратами на перельоти, необґрунтовану кількість готельних номерів та витрати на його оточення.

"Я не міг у це повірити. Це було так, ніби це не були справжні гроші, вони не витрачали свої власні гроші", – сказав він.

За його словами, перевірки поїздок експринца проходили "штампом", а не ретельною перевіркою.

Варто зауважити, що у заяві в американському суді колишній співробітник Епштейна у Флориді Хуан Алессі стверджував, що брат британського короля отримував "щоденний масаж" під час своїх візитів.

А в електронних листах засудженого за сексуальні злочини американського фінансиста Джеффрі Епштейна виявлено книгу з переліком платежів за масажі для "Ендрю", водночас залишається не відомо, чи це колишній принц Ендрю.

Як зазначається, роль експринца як торгового представника була неоплачуваною, але він мав підтримку державних службовців і фінансування з боку платників податків для своїх закордонних поїздок.

Зараз посланцями зазвичай є депутати та члени палати лордів, призначені міністрами, і вони мають офіційний кодекс поведінки, який не застосовувався в часи, коли Ендрю був торговим представником.

Нагадаємо, експринца заарештували 19 лютого за підозрою у зловживаннях державною посадою. Згодом його звільнили під слідство після того, як допитували за підозрою у зловживаннях державним службовим становищем. Це стало першим випадком арешту члена королівської родини з 1649 року.

У файлах, оприлюднених Міністерством юстиції США на початку лютого, стверджувалося, що Ендрю Маунтбеттен-Віндзор передавав офіційні британські торговельні документи Епштейну.

Депутат від Консервативної партії Великої Британії Том Тугендгат закликав до парламентського розслідування щодо Маунтбеттена-Віндзора за підозрою у державній зраді.

