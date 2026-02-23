В Британии обвиняют экс-принца в неконтролируемых госрасходах за границей

Бывшие британские госслужащие заявляют, что во время выполнения представительских функций за рубежом брат британского короля Чарльза III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор пользовался средствами налогоплательщиков для покрытия личных расходов, в частности на массажи и роскошные поездки, что вызвало обеспокоенность по поводу контроля и подотчетности таких расходов.

Об этом пишет BBC, передает "Европейская правда".

По словам бывших госслужащих, брат британского короля Эндрю Маунтбеттен-Виндзор взимал с налогоплательщиков расходы на массаж и чрезмерные расходы на командировки, работая торговым представителем Великобритании.

Один бывший государственный служащий, который работал в торговом департаменте Великобритании в начале 2000-х годов, был настолько раздражен просьбой Эндрю покрыть расходы на "массажные услуги", что отказался их оплачивать, но, по его словам, его решение было отменено старшими сотрудниками.

"Я считал, что это неправильно. Я сказал, что мы не должны платить, но в конце концов мы все равно заплатили", – рассказал он о требовании, поступившем после визита Маунтбеттена-Виндзора на Ближний Восток.

Еще один бывший государственный служащий, контролировавший финансы в этой сфере, видел подобные расходы на поездки брата короля и заявил, что "абсолютно не сомневается" в их подлинности.

Еще один бывший чиновник сказал, что был шокирован масштабами роскошных расходов Эндрю как представителя, включая, по его мнению, чрезмерные расходы на перелеты, необоснованное количество гостиничных номеров и расходы на его окружение.

"Я не мог в это поверить. Это было так, как будто это не были настоящие деньги, они не тратили свои собственные деньги", – сказал он.

По его словам, проверки поездок экс-принца проходили "штампом", а не тщательной проверкой.

Стоит отметить, что в заявлении в американском суде бывший сотрудник Эпштейна во Флориде Хуан Алесси утверждал, что брат британского короля получал "ежедневный массаж" во время своих визитов.

А в электронных письмах осужденного за сексуальные преступления американского финансиста Джеффри Эпштейна обнаружена книга с перечнем платежей за массажи для "Эндрю", при этом остается неизвестным, является ли это бывшим принцем Эндрю.

Как отмечается, роль экс-принца в качестве торгового представителя была неоплачиваемой, но он имел поддержку государственных служащих и финансирование со стороны налогоплательщиков для своих зарубежных поездок.

Сейчас посланцами обычно являются депутаты и члены палаты лордов, назначенные министрами, и они имеют официальный кодекс поведения, который не применялся во времена, когда Эндрю был торговым представителем.

Напомним, экс-принца арестовали 19 февраля по подозрению в злоупотреблении государственным положением. Впоследствии его освободили под следствие после того, как его допрашивали по подозрению в злоупотреблении государственным служебным положением. Это стало первым случаем ареста члена королевской семьи с 1649 года.

В файлах, обнародованных Министерством юстиции США в начале февраля, утверждалось, что Эндрю Маунтбеттен-Виндзор передавал официальные британские торговые документы Эпштейну.

Депутат от Консервативной партии Великобритании Том Тугендхат призвал к парламентскому расследованию в отношении Маунтбеттена-Виндзора по подозрению в государственной измене.

Больше о скандале в королевской семье Великобритании читайте в материале "Европейской правды": Тюрьма для "принца": какие последствия для Великобритании и монархии будет иметь арест брата короля.