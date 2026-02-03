Парламент Чехии обсудит вотум недоверия правительству Бабиша

Палата депутатов Чехии во вторник, 3 февраля, начнет обсуждение вотума недоверия правительству премьер-министра Андрея Бабиша после конфликта между партией "Автомобилисты за себя" и президентом Петром Павелом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщают České noviny.

Ожидается, что парламентские дебаты продлятся до среды, 4 февраля. Для выражения вотума недоверия действующему правительству за него должны проголосовать не менее 101 из 200 депутатов. Сейчас у оппозиции есть 92 голоса.

Спикер Палаты депутатов Томио Окамура ожидает, что само голосование состоится не раньше вечера среды.

Вотум недоверия правительству был инициирован оппозицией после того, как на прошлой неделе правительственная коалиция не позволила обсудить в Палате депутатов сообщения министра иностранных дел Петра Мацинки, адресованные президенту Чехии Петру Павелу.

На прошлой неделе Павел обнародовал сообщения от Мацинки, в которых тот пытается шантажировать президента по поводу назначения скандального Филипа Турека от партии "Автомобилисты за себя" министром охраны окружающей среды.

Как известно, Павел отказывается назначать Турека из-за того, что тот ранее оказался под расследованием из-за гомофобных, расистских и антисемитских комментариев в прошлом, а также обвинений со стороны его бывшей девушки в насилии.

На фоне скандала оппозиция требовала от отставки главы МИД. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш не прислушался к призывам оппозиции об увольнении Мацинки, хотя заявил, что считает его сообщения президенту "плохо сформулированными".

1 февраля в Праге состоялась многотысячная акция в поддержку президента Чехии в его конфликте с правительством.