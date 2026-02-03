Білий дім підтвердив участь Віткоффа та Кушнера у тристоронніх переговорах з Україною і РФ

Речниця Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що спецпосланник президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер візьмуть участь у тристоронніх перемовинах, що пройдуть між Україною, США та РФ 4-5 лютого в Абу-Дабі.

Про це вона сказала, спілкуючись з журналістами у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

Левітт заявила, що президент США Дональд Трамп не був здивований останньою атакою Росії на Україну, зокрема, на об’єкти енергетики, та звинуватила попереднього президента Джо Байдена у тому, що повномасштабна війна взагалі почалася.

"Ось чому президент продовжує так агресивно проводити дипломатичну політику, щоб покласти край цій війні. Ось чому спеціальний посланник Віткофф і Джаред Кушнер завтра будуть в Абу-Дабі для проведення чергового раунду тристоронніх переговорів", – сказала речниця Білого дому.

Вона зазначила, що тристоронні переговори в ОАЕ є "історичними", оскільки "ніколи раніше всі три наші країни не мали можливості сісти за стіл переговорів, щоб просунути справу вперед у напрямку миру".

"Спеціальний посланник (Віткофф), Джаред Кушнер і президент Трамп зробили неможливе можливим у питанні миру на Близькому Сході, і я знаю, що вони прагнуть зробити те саме і в питанні війни між Росією та Україною", – додала Левітт.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо повідомляв, що спецпредставник президента США Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер не поїдуть на переговори в ОАЕ.

Згодом ЗМІ повідомили, що Віткофф все ж поїде на наступний раунд переговорів між Україною та Росією, який відбудеться 4-5 лютого в Абу-Дабі.