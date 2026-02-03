Белый дом подтвердил участие Уиткоффа и Кушнера в трехсторонних переговорах с Украиной и РФ

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер примут участие в трехсторонних переговорах, которые пройдут между Украиной, США и РФ 4-5 февраля в Абу-Даби.

Об этом она сказала, общаясь с журналистами во вторник, сообщает "Европейская правда".

Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп не был удивлен последней атакой России на Украину, в частности, на объекты энергетики, и обвинила предыдущего президента Джо Байдена в том, что полномасштабная война вообще началась.

"Вот почему президент продолжает так агрессивно проводить дипломатическую политику, чтобы положить конец этой войне. Вот почему специальный посланник Уиткофф и Джаред Кушнер завтра будут в Абу-Даби для проведения очередного раунда трехсторонних переговоров", – сказала пресс-секретарь Белого дома.

Она отметила, что трехсторонние переговоры в ОАЭ являются "историческими", поскольку "никогда ранее все три наши страны не имели возможности сесть за стол переговоров, чтобы продвинуть дело вперед в направлении мира".

"Специальный посланник (Уиткофф), Джаред Кушнер и президент Трамп сделали невозможное возможным в вопросе мира на Ближнем Востоке, и я знаю, что они стремятся сделать то же самое и в вопросе войны между Россией и Украиной", – добавила Левитт.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщал, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер не поедут на переговоры в ОАЭ.

Впоследствии СМИ сообщили, что Уиткофф все же поедет на следующий раунд переговоров между Украиной и Россией, который состоится 4-5 февраля в Абу-Даби.