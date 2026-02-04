ЄС відзначив співпрацю TikTok у розслідуванні втручання у вибори у Румунії 2024 року

У Європейській комісії заявили, що популярна соціальна мережа TikTok "надзвичайно співпрацює" у рамках розслідування щодо можливого втручання у вибори в Румунії 2024 року.

Про це заявив у середу, 4 лютого, речник Єврокомісії, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Зазначимо, восени 2024 року Національна рада телебачення і радіомовлення Румунії попросила Єврокомісію почати офіційне розслідування щодо застосунку TikTok і можливого неналежного використання платформи, що забезпечило лідерство у першому турі президентських виборів маловідомого ультраправого політика Келіна Джорджеску.

У грудні того ж року Європейський Союз розпочав офіційне провадження. Відтак у 2026 році у Європейській комісії заявили, що TikTok "надзвичайно співпрацює" у розслідуванні.

"Це також показує, що коли ви хочете співпрацювати з Комісією, ми дуже раді співпрацювати з вами. Tiktok дуже співпрацює. Вони вжили ряд заходів", – заявив речник Єврокомісії.

Нагадаємо, Джорджеску був незалежним кандидатом, який несподівано посів перше місце у першому турі. Він – один із найбільш категоричних пропагандистів антизахідних ідей у Румунії. Вважається, що його популярність, яку не фіксували соціологи, забезпечила кампанія в TikTok.

Конституційний суд Румунії визнав дійсним перший тур президентських виборів, де перемогу здобув Джорджеску.

9 березня Центральне виборче бюро Румунії вирішило відхилити кандидатуру Келіна Джорджеску на президентських виборах. Після цього в Бухаресті прихильники Джорджеску влаштували протести, які переросли у сутички.

