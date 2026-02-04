ЕС отметил сотрудничество TikTok в расследовании относительно выборов в Румынии 2024 года

В Европейской комиссии заявили, что популярная социальная сеть TikTok "чрезвычайным образом сотрудничает" в рамках расследования возможного вмешательства в выборы в Румынии 2024 года.

Об этом заявил в среду, 4 февраля, представитель Еврокомиссии, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Отметим, осенью 2024 года Национальный совет телевидения и радиовещания Румынии попросил Еврокомиссию начать официальное расследование в отношении приложения TikTok и возможного ненадлежащего использования платформы, что обеспечило лидерство в первом туре президентских выборов малоизвестного ультраправого политика Кэлина Джорджеску.

В декабре того же года Европейский Союз начал официальное производство. Поэтому в 2026 году в Европейской комиссии заявили, что TikTok "чрезвычайно сотрудничает" в расследовании.

"Это также показывает, что когда вы хотите сотрудничать с Комиссией, мы очень рады сотрудничать с вами. Tiktok очень сотрудничает. Они приняли ряд мер", – заявил представитель Еврокомиссии.

Напомним, Джорджеску был независимым кандидатом, который неожиданно занял первое место в первом туре. Он – один из самых категоричных пропагандистов антизападных идей в Румынии. Считается, что его популярность, которую не фиксировали социологи, обеспечила кампания в TikTok.

Конституционный суд Румынии признал действительным первый тур президентских выборов, где победу одержал Джорджеску.

9 марта Центральное избирательное бюро Румынии решило отклонить кандидатуру Кэлина Джорджеску на президентских выборах. После этого в Бухаресте сторонники Джорджеску устроили протесты, которые переросли в столкновения.

