Британія співпрацюватиме з Microsoft над виявленням фейкових відео

Уряд Великої Британії розпочне співпрацю з компанією Microsoft для розробки системи виявлення фейкових відео в рамках боротьби з шкідливим контентом, створеним за допомогою штучного інтелекту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters з посиланням на британський уряд.

За словами посадовців Британії, ця співпраця допоможе оцінити, які технології можна використовувати для оцінки та виявлення шкідливих матеріалів, створених за допомогою технології deepfake.

Це допоможе уряду та правоохоронним органам отримати повнішу інформацію про те, де залишаються прогалини у виявленні згенерованих штучним інтелектом матеріалів.

За даними британського уряду, у 2025 році було поширено приблизно 8 мільйонів фейкових відео, що на 500 тисяч більше, ніж у 2023 році.

Британія активізує свої зусилля у боротьбі з контентом, згенерованим штучним інтелектом, після багатьох повідомлень про те, що чат-бот Grok Ілона Маска, оснащений штучним інтелектом, а також інші платформи генерували зображення дітей та жінок сексуального характеру.

У січні британський регулятор Ofcom розпочав розслідування щодо платформи X Ілона Маска.

Як стало відомо, 3 лютого, британський уряд ініціював власне розслідування щодо Grok.

Також Британія планує запровадити закон, що криміналізує створення фейкових інтимних зображень без згоди.

Як повідомлялося, Єврокомісія офіційно оголосила про запуск нового розслідування проти соцмережі X у межах Акта про цифрові послуги (DSA), зокрема, через чат-бот штучного інтелекту Grok, який міг сприяти поширенню нелегального контенту сексуального характеру.