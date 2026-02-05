Британия будет сотрудничать с Microsoft над выявлением фейковых видео

Правительство Великобритании начнет сотрудничество с компанией Microsoft для разработки системы выявления фейковых видео в рамках борьбы с вредоносным контентом, созданным с помощью искусственного интеллекта.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters со ссылкой на британское правительство.

По словам чиновников Великобритании, это сотрудничество поможет оценить, какие технологии можно использовать для оценки и выявления вредоносных материалов, созданных с помощью технологии deepfake.

Это поможет правительству и правоохранительным органам получить более полную информацию о том, где остаются пробелы в выявлении сгенерированных искусственным интеллектом материалов.

По данным британского правительства, в 2025 году было распространено около 8 миллионов фейковых видео, что на 500 тысяч больше, чем в 2023 году.

Великобритания активизирует свои усилия в борьбе с контентом, сгенерированным искусственным интеллектом, после многочисленных сообщений о том, что чат-бот Grok Илона Маска, оснащенный искусственным интеллектом, а также другие платформы генерировали изображения детей и женщин сексуального характера.

В январе британский регулятор Ofcom начал расследование в отношении платформы X Илона Маска.

Как стало известно, 3 февраля британское правительство инициировало собственное расследование в отношении Grok.

Также Великобритания планирует ввести закон, криминализирующий создание фейковых интимных изображений без согласия.

Как сообщалось, Еврокомиссия официально объявила о запуске нового расследования против соцсети X в рамках Акта о цифровых услугах (DSA), в частности, из-за чат-бота искусственного интеллекта Grok, который мог способствовать распространению нелегального контента сексуального характера.