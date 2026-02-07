Трамп о переговорах между Украиной и РФ: может что-то произойти

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что между Украиной и Россией проходят "очень хорошие переговоры".

Об этом он сказал журналистам на борту своего самолета, сообщает "Европейская правда".

Не вдаваясь в подробности, глава Белого дома заявил, что в результате переговоров "может что-то произойти".

"Сегодня состоялись очень, очень хорошие переговоры, связанные с Россией и Украиной. Может что-то произойти", – сказал Трамп журналистам.

Агентство Reuters сообщило в пятницу, что американские и украинские переговорщики обсудили возможность подписания мирного соглашения в марте и проведения выборов в Украине в мае.

Также агентство сообщило, что на переговорах продолжают оставаться нерешенными два ключевых вопроса – по Донбассу и ЗАЭС.

В ночь на 7 февраля Россия осуществила массированную воздушную атаку на Украину, из-за которой Польша остановила работу двух аэропортов и подняла в небо военную авиацию.