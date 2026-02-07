Зеленському доповіли найчутливіші моменти з переговорів в Абу-Дабі

Президент Володимир Зеленський отримав персональну доповідь від переговорної команди, яка повернулась після зустрічей з РФ і США в Абу-Дабі.

Про це глава держави розповів у своїх соцмережах, повідомляє "Європейська правда".

Переговорники вже звітували перед президентом раніше, по-телефону, але Зеленський зазначав, що під час особистої зустрічі можна буде обговорити найчутливіші питання переговорів.

"Була доповідь переговорної команди після зустрічей з американською та російською сторонами. Хлопці детально поінформували про те, як розвивались розмови і що конкретно викликало найбільші емоції та найбільший конструктив", – зазначив Зеленський.

За його словами, вони обговорили стан роботи над документами, які важливі для закінчення війни, а також можливі нові зустрічі найближчим часом.

"Вважаю, що потрібно більше прогресу. Визначив команді рамки подальшого діалогу, та опрацьовуємо графік необхідних кроків. Будемо інформувати наших європейських партнерів про стан перемовин та реальні перспективи всього переговорного процесу", – заявив Зеленський.

Зеленський також повідомив, що Сполучені Штати запропонували завершити війну Росії проти України до початку літа, оскільки пізніше у них буде інший пріоритет – вибори до Конгресу.

Крім того, президент підтвердив, що під час переговорів в Абу-Дабі вирішити територіальне питання та питання ЗАЕС наразі не вдалося.

Також Зеленський заявив, що представники США в Абу-Дабі знову запропонували запровадити енергетичне перемир’я.