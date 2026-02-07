Зеленскому доложили о самых чувствительных моментах переговоров в Абу-Даби

Президент Владимир Зеленский получил персональный доклад от переговорной команды, которая вернулась после встреч с РФ и США в Абу-Даби.

Об этом глава государства рассказал в своих соцсетях, сообщает "Европейская правда".

Переговорщики уже отчитывались перед президентом ранее, по телефону, но Зеленский отмечал, что во время личной встречи можно будет обсудить самые чувствительные вопросы переговоров.

"Был доклад переговорной команды после встреч с американской и российской сторонами. Ребята подробно проинформировали о том, как развивались разговоры и что конкретно вызвало наибольшие эмоции и наибольший конструктив", – отметил Зеленский.

По его словам, они обсудили состояние работы над документами, которые важны для окончания войны, а также возможные новые встречи в ближайшее время.

"Считаю, что нужно больше прогресса. Определил команде рамки дальнейшего диалога, и прорабатываем график необходимых шагов. Будем информировать наших европейских партнеров о состоянии переговоров и реальных перспективах всего переговорного процесса", – заявил Зеленский.

Зеленский также сообщил, что Соединенные Штаты предложили завершить войну России против Украины до начала лета, поскольку позже у них будет другой приоритет – выборы в Конгресс.

Кроме того, президент подтвердил, что во время переговоров в Абу-Даби решить территориальный вопрос и вопрос ЗАЭС пока не удалось.

Также Зеленский заявил, что представители США в Абу-Даби снова предложили ввести энергетическое перемирие.