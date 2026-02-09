Двопартійна делегація сенаторів США відвідала Гренландію, щоб засвідчити підтримку суверенітету острова на тлі заяв топпосадовців США про бажання його контролювати.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє данський телеканал TV2.

До столиці Гренландії Нууку прибули Ангус Кінг з Мейну, республіканка Ліза Мурковскі з Аляски та демократи Меггі Гассен з Нью-Гемпширу і Гері Пітерс з Мічигану.

Делегація відвідала військову базу Пітуффік, де розташовуються американські військові, та зустрілася з прем’єр-міністром Гренландії Єнсом-Фредеріком Нільсеном.

Одне з питань, з яким сенатори прибули до Гренландії, стосувалося заяв президента США Дональда Трампа про російські та китайські кораблі в морях навколо Гренландії, а також про те, що оборона острова – це "дві собачі упряжки".

Сенатори під час своєї поїздки отримали підтвердження, що це неправда, заявив Кінг. Законодавець також підкреслив, що оборона навколо Гренландії є міцною і стає ще міцнішою.

Сенаторка-республіканка Ліза Мурковскі під час пресконференції заявила, що багато членів її партії не згодні з висловлюваннями президента США щодо острова.

"Я можу вам сказати, що я мала кілька розмов зі своїми однопартійцями-республіканцями, які кажуть: тут є червона лінія. Ми не захоплюємо і не нападаємо на союзників по НАТО", – заявила сенаторка.

Нагадаємо, 21 січня президент США Дональд Трамп заявив, що сформував основу для майбутньої угоди щодо Гренландії, не навівши конкретних деталей.

На цьому тлі представники Сполучених Штатів, Данії та Гренландії 28 січня відновили переговори для врегулювання дипломатичної кризи довкола арктичного острова.

Як повідомляли ЗМІ, цього тижня НАТО планує запустити військову місію в Арктиці на противагу заявам Трампа про слабкість оборони в цьому регіоні.