Двухпартийная делегация сенаторов США посетила Гренландию, чтобы подтвердить поддержку суверенитета острова на фоне заявлений высокопоставленных чиновников США о желании его контролировать.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает датский телеканал TV2.

В столицу Гренландии Нууку прибыли Ангус Кинг из Мэна, республиканка Лиза Мурковски из Аляски и демократы Мэгги Гассен из Нью-Гэмпшира и Гэри Питерс из Мичигана.

Делегация посетила военную базу Питуффик, где располагаются американские военные, и встретилась с премьер-министром Гренландии Йенсом-Фредериком Нильсеном.

Один из вопросов, с которым сенаторы прибыли в Гренландию, касался заявлений президента США Дональда Трампа о российских и китайских кораблях в морях вокруг Гренландии, а также о том, что оборона острова – это "две собачьи упряжки".

Сенаторы во время своей поездки получили подтверждение, что это неправда, заявил Кинг. Законодатель также подчеркнул, что оборона вокруг Гренландии является прочной и становится еще более прочной.

Сенатор-республиканец Лиза Мурковски во время пресс-конференции заявила, что многие члены ее партии не согласны с высказываниями президента США относительно острова.

"Я могу вам сказать, что у меня было несколько разговоров с моими однопартийцами-республиканцами, которые говорят: здесь есть красная линия. Мы не захватываем и не нападаем на союзников по НАТО", – заявила сенатор.

Напомним, 21 января президент США Дональд Трамп заявил, что сформировал основу для будущего соглашения по Гренландии, не приведя конкретных деталей.

На этом фоне представители Соединенных Штатов, Дании и Гренландии 28 января возобновили переговоры для урегулирования дипломатического кризиса вокруг арктического острова.

Как сообщали СМИ, на этой неделе НАТО планирует запустить военную миссию в Арктике в противовес заявлениям Трампа о слабости обороны в этом регионе.