Меркель впервые после отставки примет участие в конференции своей партии

Неожиданно бывшая канцлер Германии Ангела Меркель планирует 20 февраля впервые после отставки принять участие в партийной конференции Христианско-демократического союза (ХДС).

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает dpa.

"Бывшая канцлер Меркель примет приглашение и примет участие в качестве почетного гостя в первый день партийной конференции [20 февраля 2026 года] вплоть до выборов председателя партии включительно", – сообщило ее официальное представительство в понедельник по запросу. Пресс-секретарь ХДС подтвердила ее участие.

Меркель, которую в декабре 2021 года на посту канцлера Германии сменил Олаф Шольц, получила традиционное приглашение на конференцию как бывший председатель партии.

Последний раз она лично участвовала в федеральной партийной конференции ХДС в восточном городе Лейпциг в 2019 году.

Последняя партийная конференция во время ее пребывания на посту канцлера состоялась онлайн в 2021 году из-за пандемии Covid-19, а в 2022 и 2024 годах она не принимала приглашения на заседания.

В первый день нынешней конференции, которая проходит в юго-западном городе Штутгарт, ожидается переизбрание канцлера Фридриха Мерца на пост председателя партии.

Говорят, что отношения между Меркель и Мерцем глубоко разорваны. Бывшая канцлер неоднократно публично критиковала Мерца как тогда, когда он был лидером оппозиции, так и сейчас, когда он является канцлером.

Хотя она присутствовала в Бундестаге во время его избрания канцлером 6 мая прошлого года, она ушла после того, как первый тур голосования закончился неудачей.

Она отменила свое участие в праздновании 70-летия Мерца в ноябре из-за поездки в Израиль.

Меркель в интервью венгерскому проекту Partizan в октябре сказала, что Польша и страны Балтии помешали налаживанию прямых контактов ЕС с Путиным, что в результате привело к событиям, которые вылились в полномасштабное вторжение РФ в Украину.

В ответ на эти заявления глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна сказал, что возлагать ответственность на Польшу или страны Балтии за агрессию России против Украины "не только неуместно, но и просто неправильно".

Резко прокомментировал слова Меркель и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.