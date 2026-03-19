Мерц висловив очікування щодо Орбана, який блокує кредит Україні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сподівається, що глава уряду Угорщини Віктор Орбан дотримається принципів Європейського Союзу і погодиться на виділення Україні кредиту на 90 млрд євро.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Мерц заявив, прибувши на саміт лідерів ЄС у Брюсселі в четвер, де надання кредиту буде одним із центральних питань.

Глава німецького уряду нагадав, що 19 грудня всі лідери Євросоюзу погодили рішення про виділення кредиту Україні в обсязі 90 млрд євро. Віктор Орбан тоді також проголосував за.

"19 грудня ми ухвалили одностайне рішення. Усі 27 держав-членів погодилися з тим шляхом, яким ми йдемо разом. Принцип роботи в Європейському Союзі – це принцип лояльності та надійності, і я сподіваюся, що всі держави-члени Європейського Союзу дотримуватимуться його", – заявив Мерц, відповідаючи на питання щодо блокади Віктора Орбана.

Канцлер Австрії Крістіан Штокер розкритикував Орбана за те, що він не дотримується погодженого ще у грудні рішення Євросоюзу про виділення Україні кредиту на 90 млрд євро.

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо вважає, що Віктор Орбан "зрадив" ЄС і використовує Україну як зброю під час виборів.

А прем’єр-міністр Люксембургу Люк Фріден висловив думку, що ЄС може рухатися вперед зі своїми рішеннями, навіть якщо одна країна блокує їх.