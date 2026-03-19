Мерц выразил ожидания от Орбана, который блокирует кредит Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц надеется, что глава правительства Венгрии Виктор Орбан будет придерживаться принципов Европейского Союза и согласится на выделение Украине кредита на 90 млрд евро.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Мерц заявил, прибыв на саммит лидеров ЕС в Брюсселе в четверг, где предоставление кредита будет одним из центральных вопросов.

Глава немецкого правительства напомнил, что 19 декабря все лидеры Евросоюза согласовали решение о выделении кредита Украине в объеме 90 млрд евро. Виктор Орбан тогда также проголосовал за.

"19 декабря мы приняли единогласное решение. Все 27 государств-членов согласились с тем путем, по которому мы идем вместе. Принцип работы в Европейском Союзе – это принцип лояльности и надежности, и я надеюсь, что все государства-члены Европейского Союза будут придерживаться его", – заявил Мерц, отвечая на вопрос о блокаде Виктора Орбана.

Канцлер Австрии Кристиан Штокер раскритиковал Орбана за то, что он не придерживается согласованного еще в декабре решения Евросоюза о выделении Украине кредита на 90 млрд евро.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо считает, что Виктор Орбан "предал" ЕС и использует Украину как оружие во время выборов.

А премьер-министр Люксембурга Люк Фриден высказал мнение, что ЕС может двигаться вперед со своими решениями, даже если одна страна блокирует их.