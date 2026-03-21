Сенатор закликає Трампа вивести американські літаки з Іспанії через її позицію

Сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем звернувся до президента США Дональда Трампа із закликом перемістити американські літаки з Іспанії через її заборону використовувати свої бази для атак по Ірану.

Про це, як пише "Європейська правда", Грем заявив на платформі X.

Сенатор запропонував Трампу розглянути можливість виведення американських літаків з баз в тих країнах, які не дозволяють США використовувати їх в операціях проти Ірану. Насамперед за словами Грема це стосується Іспанії.

"Відмова Іспанії дозволити американським літакам, що базуються в Іспанії, виконувати польоти на підтримку операції "Епічна лють" є образою та обуренням для Альянсу. Пане Президенте, я думаю, що в інтересах Америки було б добре перемістити ці літаки з Іспанії до країни, на яку ми можемо реально покластися у час великої потреби", – написав сенатор.

Перед цим американський президент коментував цю пропозицію, заявивши, що це було б "заслуженим" кроком проти союзників, які відмовилися допомогти США шляхом відкриття доступу до своїх авіабаз.

Як відомо, Іспанія не дозволила США використовувати свої військові бази, які спільно експлуатуються двома країнами, для американських ударів по Ірану.

Через це американський президент Дональд Трампа пригрозив повністю зупинити торгівлю з європейською країною.

Водночас прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес засудив дії Трампа проти Ірану, заявивши, що вони суперечать міжнародному праву.

