Сенатор призывает Трампа вывести американские самолеты из Испании из-за ее позиции

Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом передислоцировать американские самолеты из Испании из-за запрета этой страны использовать свои базы для нанесения ударов по Ирану.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Грэм заявил на платформе X.

Сенатор предложил Трампу рассмотреть возможность вывода американских самолетов с баз в тех странах, которые не позволяют США использовать их в операциях против Ирана. Прежде всего, по словам Грэма, это касается Испании.

"Отказ Испании разрешить американским самолетам, базирующимся в Испании, выполнять полеты в поддержку операции "Эпическая ярость" является оскорблением и возмущением для Альянса. Господин Президент, я думаю, что в интересах Америки было бы хорошо переместить эти самолеты из Испании в страну, на которую мы можем реально положиться в час большой нужды", – написал сенатор.

Ранее американский президент прокомментировал это предложение, заявив, что это был бы "заслуженный" шаг против союзников, отказавшихся помочь США путем открытия доступа к своим авиабазам.

Как известно, Испания не разрешила США использовать свои военные базы, совместно эксплуатируемые двумя странами, для американских ударов по Ирану.

Из-за этого американский президент Дональд Трамп пригрозил полностью прекратить торговлю с европейской страной.

В то же время премьер-министр Испании Педро Санчес осудил действия Трампа против Ирана, заявив, что они противоречат международному праву.

