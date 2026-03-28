Як помилки Орбана знищують його рейтинг напередодні виборів і чи програє він вибори

Минулий тиждень став карколомним для угорської політики, яка і без того була зовсім не нудною.

Низка грубих внутрішньополітичних помилок з боку команди Віктора Орбана обіцяє стати справжньою катастрофою для його партії.

Урядова команда отримала закриті дані, які засвідчили: Орбан та його соратники різко втрачають рейтинг, а з ним і шанси на наступних парламентських виборах.

Про те, що відбувається в Угорщині та чому навіть запланований візит віцепрезидента США Джей Ді Венса не виправить усіх проблем, читайте у важливій статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка. Далі – стислий її виклад.

У понеділок вранці угорська влада розпочала публічну інформаційну війну "на всі гроші" проти одного з провідних угорських журналістів-розслідувачів – Саболча Пані, публікації якого давно дратують режим Орбана.

Спершу кишенькове видання уряду Mandiner опублікувало "статтю" зі звинуваченням Пані у тому, що він є агентом закордонних спецслужб. Її основа – аудіозапис, на якому журналіст розповідає про отримання від певних іноземних джерел дані про прослуховування ними очільника МЗС Угорщини Петера Сійярто. Дані доводять, що той постійно зливає своєму російському колезі Лаврову дані про закриті засідання міністрів ЄС.

При цьому згодом і угорський уряд, і особисто Сійярто підтвердили, що він дійсно зливав Лаврову інформацію з закритих засідань ЄС. Це стало шоком і викликало обурення багатьох у Євросоюзі, та й в Угорщині також.

Крім того, Саболч Пані перейшов у контрнаступ – оприлюднив одну з розмов Сійярто з Лавровим і закликав владу заспокоїтися і припинити інформаційні атаки на нього.

Уряд до цього заклику, звісно ж, не дослухався і лише посилив тиск та навіть ініціював кримінальну справу проти журналіста "через підозри у шпигунстві".

У цей момент відбувся інформаційний вибух. Виявилося, що Саболч Пані вже кілька місяців збирає інформацію щодо фінансування Кремлем уряду Віктора Орбана. За його даними, угорські урядові та приватні літаки з Угорщини літали до Росії та могли поверталися завантаженими готівкою та коштовностями. Саболч Пані публічно звернувся до угорців з проханням допомогти йому ідентифікувати конкретні механізми та випадки завезення грошей для Орбана з Росії урядовими літаками. Є висока імовірність, що він отримає і допомогу, і необхідні докази.

До того ж зараз увага пересічних угорців зайнята іншим скандалом.

Режим Орбана у пошуках шляхів впливу на свого головного політичного противника, партію "Тиса", вирішив зайти через їхніх технічних співробітників – фахівців, які обслуговують IT-інфраструктуру партії. А ті в якийсь момент почали імітувати співпрацю зі спецслужбами, але документували усе та передавали інформацію партійному керівництву "Тиси".

Тому історія, що відбулася цього тижня, викликала справжній землетрус.

Там було все, що асоціюється з радянською добою – незаконне стеження; сфабриковані звинувачення проти політичних опонентів; репресії тощо.

Заяви партійців можна було б поставити під сумнів, але про цю історію журналісти спершу дізналися не від них, а від капітана Національного бюро розслідувань Бенце Сабо, що працював старшим слідчим підрозділу з розслідування кіберзлочинів.

У відповідь Орбан став вішати всі проблеми на Україну. Втім, ефективність цих дій – під великим питанням. Якщо Україна не робитиме помилок, відбити цю атаку буде нескладно.

Але і це ще не все! Ще одним землетрусом цього тижня стала заява одного з топречників партії влади про те, що після виборів партія Орбана має об'єднатися з Mi Hazánk, яка декларує намір і можливість виходу з ЄС. Цей варіант є неприйнятним для більшості угорців.

По суті, в угорського лідера лишилося кілька днів на зміну порядку денного і втілення непередбачуваних ідей, якщо у влади вони є. Втім, досвід цього тижня свідчить, що з добрими, ефективними ідеями у Будапешта не складається.

А це означає, що рух Орбана до поразки, швидше за все, вже є незворотним.

