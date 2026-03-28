Как ошибки Орбана подрывают его рейтинг в преддверии выборов и проиграет ли он выборы

Прошлая неделя стала ошеломляющей для венгерской политики, которая и без того была далеко не скучной.

Ряд грубых внутриполитических ошибок со стороны команды Виктора Орбана грозит стать настоящей катастрофой для его партии.

Правительственная команда получила закрытые данные, которые показали: Орбан и его соратники резко теряют рейтинг, а с ним и шансы на следующих парламентских выборах.

О том, что происходит в Венгрии и почему даже запланированный визит вице-президента США Джей Ди Венса не исправит всех проблем, читайте в важной статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко. Далее – краткое изложение статьи.

В понедельник утром венгерские власти развязали публичную информационную войну "на полную" против одного из ведущих венгерских журналистов-расследователей – Саболча Пани, публикации которого давно раздражают режим Орбана.

Сначала карманное издание правительства Mandiner опубликовало "статью" с обвинением Пани в том, что он является агентом зарубежных спецслужб. Ее основа – аудиозапись, на которой журналист рассказывает о получении от определенных иностранных источников данных о прослушивании ими главы МИД Венгрии Петера Сийярто. Данные доказывают, что тот постоянно сливает своему российскому коллеге Лаврову данные о закрытых заседаниях министров ЕС.

При этом впоследствии Сийярто лично подтвердил, что он действительно сливал Лаврову информацию с закрытых заседаний ЕС. Это стало шоком и вызвало возмущение многих в Евросоюзе, да и в Венгрии также.

Кроме того, Саболч Пани перешел в контрнаступление – обнародовал один из разговоров Сийярто с Лавровым и призвал власти успокоиться и прекратить информационные атаки на него.

Правительство, конечно же, не прислушалось к призыву, а лишь усилило давление и возбудило дело против журналиста "по подозрению в шпионаже".

В этот момент произошел информационный взрыв. Оказалось, что Саболч Пани уже несколько месяцев собирает информацию о финансировании Кремлем правительства Виктора Орбана. По его данным, венгерские правительственные и частные самолеты из Венгрии летали в Россию и, возможно, возвращались загруженными наличными деньгами и драгоценностями. Саболч Пани публично обратился к венграм с просьбой помочь ему выявить конкретные механизмы и случаи ввоза денег для Орбана из России правительственными самолетами. Есть высокая вероятность, что он получит и помощь, и необходимые доказательства.

А сейчас внимание рядовых венгров занято еще одним скандалом.

Режим Орбана в поисках путей влияния на своего главного политического противника, партию "Тиса", решил зайти через их технических сотрудников – специалистов, обслуживающих IT-инфраструктуру партии. А те в какой-то момент начали имитировать сотрудничество со спецслужбами, но документировали все и передавали информацию руководству партии "Тиса".

История, произошедшая на этой неделе, вызвала настоящее землетрясение.

Там было всё, что ассоциируется с советской эпохой – незаконная слежка; сфабрикованные обвинения против политических оппонентов; репрессии и т. д.

Заявления партийцев можно было бы поставить под сомнение, но об этой истории журналисты сначала узнали не от них, а от капитана Национального бюро расследований Бенце Сабо, работавшего старшим следователем подразделения по расследованию киберпреступлений.

В ответ Орбан стал вешать все проблемы на Украину. Впрочем, эффективность этих действий – под большим вопросом. Если Украина не будет совершать ошибок, отразить эту атаку будет несложно.

Но и это еще не все! Еще одним землетрясением на этой неделе стало заявление одного из топ-спикеров партии власти о том, что после выборов партия Орбана должна объединиться с Mi Hazánk, которая заявляет о намерении и возможности выхода из ЕС. Этот вариант неприемлем для большинства венгров.

По сути, у венгерского лидера осталось несколько дней на то, чтобы изменить повестку дня и воплотить в жизнь непредсказуемые идеи. Впрочем, опыт этой недели показывает, что с эффективными идеями у Будапешта не складывается.

А это означает, что движение Орбана к поражению, скорее всего, уже необратимо.

