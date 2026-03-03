Опитування: половина поляків підтримують ідею отримання власної ядерної зброї

Близько 50,9% поляків підтримують ідею отримання Польщею ядерної зброї.

Про це, як пише "Європейська правда", свідчать результати опитування IBRiS, проведеного на замовлення Radio Zet, передає Polsat News.

На питання про те, чи підтримують вони ідею отримання Польщею ядерної зброї, 20,9% респондентів відповіли "однозначно так". Варіант "скоріше так" обрали 30 відсотків опитаних.

Загалом 38,6% респондентів висловилися проти цієї ідеї. Серед тих, хто не підтримує рішення про отримання ядерної зброї, 23,5% респондентів відповіли "скоріше ні", а 15,1% відповіли "точно ні".

Ще 10,5% респондентів не мали думки з цього приводу.

Аналіз відповідей респондентів серед прихильників конкретних політичних партій показав, що найбільша кількість людей, які підтримують отримання ядерної зброї, є виборцями правих політсил. Ствердну відповідь на це питання дали 79% виборців "Конфедерації" та 65% виборців "Права та справедливості".

Серед прихильників "Нової лівиці" – 54% підтримали це рішення. Відповіли "так" і 40% виборців "Третього шляху". Найменше прихильників ядерного озброєння Польщі було серед тих, хто голосував за "Громадянську платформу", – 35%.

Нагадаємо, 2 березня президент Франції, єдиної на європейському континенті ядерної держави, заявив про плани збільшить кількість французьких ядерних боєголовок та готовність розгорнути ядерну зброю в європейських країнах-союзниках.

Тоді прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив, що його країна долучилася до переговорів з Францією стосовно поширення на Польщу її "ядерної парасольки".

Тим часом у президента Польщі заявили, що Кароль Навроцький не був поінформований про переговори, які уряд веде з Францією щодо ядерного стримування.

Раніше Навроцький заявив, що є прихильником приєднання країни до "ядерного проєкту", тобто розробки власної ядерної зброї.