Опрос: половина поляков поддерживают идею получения собственного ядерного оружия

Около 50,9% поляков поддерживают идею получения Польшей ядерного оружия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", свидетельствуют результаты опроса IBRiS, проведенного по заказу Radio Zet, передает Polsat News.

На вопрос о том, поддерживают ли они идею получения Польшей ядерного оружия, 20,9% респондентов ответили "однозначно да". Вариант "скорее да" выбрали 30 процентов опрошенных.

В целом 38,6% респондентов высказались против этой идеи. Среди тех, кто не поддерживает решение о получении ядерного оружия, 23,5% респондентов ответили "скорее нет", а 15,1% ответили "точно нет".

Еще 10,5% респондентов не имели мнения по этому поводу.

Анализ ответов респондентов среди сторонников конкретных политических партий показал, что наибольшее количество людей, поддерживающих получение ядерного оружия, являются избирателями правых политсил. Утвердительный ответ на этот вопрос дали 79% избирателей "Конфедерации" и 65% избирателей "Права и справедливости".

Среди сторонников "Новой левой" – 54% поддержали это решение. Ответили "да" и 40% избирателей "Третьего пути". Меньше всего сторонников ядерного вооружения Польши было среди тех, кто голосовал за "Гражданскую платформу" – 35%.

Напомним, 2 марта президент Франции, единственной на европейском континенте ядерной державы, заявил о планах увеличить количество французских ядерных боеголовок и готовности развернуть ядерное оружие в европейских странах-союзниках.

Тогда премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что его страна присоединилась к переговорам с Францией о распространении на Польшу ее "ядерного зонтика".

Между тем в администрации президента Польши заявили, что Кароль Навроцкий не был проинформирован о переговорах, которые правительство ведет с Францией по ядерному сдерживанию.

Ранее Навроцкий заявил, что является сторонником присоединения страны к "ядерному проекту", то есть разработке собственного ядерного оружия.