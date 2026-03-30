Польша планирует увеличить численность армии до полумиллиона – вместе с резервистами

В правительстве Польши рассчитывают, что в будущем численность польской контрактной армии вместе с подготовленными резервистами составит 500 тысяч человек.

Как сообщает RMF24, пишет "Европейская правда", такие цифры назвал заместитель министра обороны Станислав Взёнтек.

В ходе интервью чиновника спросили, какой, по планам Минобороны, должна стать численность польской армии.

"Мы закладываем, что армия будет насчитывать 500 тысяч военных – среди которых 300 тысяч профессиональных военных, и еще 200 тысяч – резервисты, те, кто будет "запасом" на случай чрезвычайной ситуации", – сказал Станислав Взонтек.

По его словам, в Минобороны рассчитывают достичь таких показателей в период между 2030 и 2035 годами.

В 2025 году Польша снова оказалась на первом месте в НАТО по объему расходов на оборону относительно своего ВВП.

Напомним, в последние недели одной из центральных тем политической жизни в Польше стало участие страны в программе ЕС SAFE, по которой Польша претендует на около 44 млрд евро кредитов на перевооружение. В этом вопросе позиции правительства и президента Кароля Навроцкого разошлись.

Навроцкий решил наложить вето на закон об участии Польши в программе, вместо этого представил собственную версию программы перевооружения "SAFE 0%", средства для которой будут поступать из бюджета Польши.

Мнения общества по этому поводу разделились почти пополам.

По данным СМИ, в ЕС продолжают работу над оформлением займа для Польши, несмотря на ситуацию с президентским вето.