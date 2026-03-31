Американський штат перейменує аеропорт на честь Трампа 

Губернатор Флориди Рон Десантіс підписав законопроєкт, що перейменує Міжнародний аеропорт Палм-Біч на честь президента Дональда Трампа.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NBC Miami.

Трохи більше ніж через рік після того, як вони зіткнулися у боротьбі за висунення від Республіканської партії на президентських виборах, Деcантіс у понеділок підписав законопроєкт (HB 919) про перейменування летовища на "Міжнародний аеропорт імені президента Дональда Дж. Трампа".

Десантіс не влаштовував публічної церемонії підписання законопроєкту, оскільки продовжує налагоджувати стосунки з Трампом, чий клуб "Мар-а-Лаго" розташований на схід від аеропорту.

Палата представників Флориди проголосувала 81 проти 30 на підтримку законопроєкту. У Сенаті штату голосування пройшло з результатом 25 проти 11.

Лідерка меншості в Палаті представників Фентріс Дріскелл, демократка з Тампи, назвала цей крок неправильним розставленням пріоритетів з боку законодавців штату.

"Лідери республіканців вирішили надати пріоритет марнуванню п’яти мільйонів доларів ваших податків на перейменування аеропорту на честь президента. Жителі Флориди не просили про це", – заявила Дріскелл в понеділок.

Авторка законопроєкту, республіканська сенаторка Деббі Мейфілд, заявила, що Трамп заслуговує на цю честь, оскільки бореться з нелегальною імміграцією та змусив Канаду і Мексику обмежити контрабанду фентанілу.

