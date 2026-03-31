Американский штат переименует аэропорт в честь Трампа

Губернатор Флориды Рон ДеСантис подписал законопроект, переименовывающий Международный аэропорт Палм-Бич в честь президента Дональда Трампа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NBC Miami.

Чуть больше чем через год после того, как они столкнулись в борьбе за выдвижение от Республиканской партии на президентских выборах, ДеСантис в понедельник подписал законопроект (HB 919) о переименовании аэропорта в "Международный аэропорт имени президента Дональда Дж. Трампа".

Десантис не устраивал публичной церемонии подписания законопроекта, поскольку продолжает налаживать отношения с Трампом, чей клуб "Мар-а-Лаго" расположен к востоку от аэропорта.

Палата представителей Флориды проголосовала 81 против 30 в поддержку законопроекта. В Сенате штата голосование прошло с результатом 25 против 11.

Лидер меньшинства в Палате представителей Фентрис Дрискелл, демократка из Тампы, назвала этот шаг неправильным расстановкой приоритетов со стороны законодателей штата.

"Лидеры республиканцев решили отдать приоритет растрате пяти миллионов долларов ваших налогов на переименование аэропорта в честь президента. Жители Флориды не просили об этом", – заявила Дрискелл в понедельник.

Автор законопроекта, республиканская сенаторка Дебби Мейфилд, заявила, что Трамп заслуживает этой чести, поскольку борется с нелегальной иммиграцией и заставил Канаду и Мексику ограничить контрабанду фентанила.

Напомним, Трамп рассматривает возможность переименовать Ормузский пролив в Американский или даже назвать его в свою честь, если США установят контроль над этим водным путем.

Подпись Трампа появится на долларах, нарушая 165-летнюю традицию.

В марте в США одобрили выпуск золотой памятной монеты с изображением Трампа.