В Финляндии самое позднее до конца 2027 года должны запустить систему оповещения о воздушных угрозах, которую разрабатывают с учетом опыта Украины.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

В Финляндии параллельно разрабатывают мобильное приложение для информирования о воздушных угрозах и оповещения на основе текстовых сообщений.

Запуск системы ожидается в конце 2027 года, но предполагают, что работа может завершиться и раньше.

В таких ситуациях, как воскресный инцидент, когда на юго-востоке страны впервые "заблудились" несколько украинских беспилотников, граждане будут получать оповещения и текстовыми сообщениями, и через приложение, где будет предоставляться больше информации. Текстовые сообщения будут приходить на все аппараты в зоне, которой касается чрезвычайная ситуация, даже старые кнопочные мобильные телефоны.

Приложение станет составляющей уже существующего приложения 112 Suomi.fi, через которое рассылают оповещения в "гражданских" ситуациях.

На развитие системы оповещения населения в 2025 году в дополнительном бюджете заложили 6 млн евро. ЕС также софинансирует проект, вклад составляет примерно 500 тысяч евро.

Как известно, в течение недели системных ударов Украины по российским портам на Балтийском море, которые играют ключевую роль для экспорта нефти, в ряде случаев ударные БпЛА залетели на территорию государств Балтии и Финляндии.

В МИД Украины извинились перед партнерами за инциденты.

Утром 31 марта на территории Эстонии снова нашли беспилотник, разбившийся там, всего воздушное пространство могли нарушить около десятка аппаратов; в стране объявляли воздушную тревогу. Финляндия ночью поднимала истребители из-за потенциальной возможности попадания в ее воздушное пространство ударных БПЛА.

В то же время Москва продвигает нарратив, что эти страны якобы позволили Украине использовать свое воздушное пространство для ударов по российским портам.