Греция подняла в воздух свои истребители на Кипре из-за подозрительного объекта

Греческие истребители F-16 были подняты в воздух над Кипром после того, как стало известно о подозрительном объекте в воздушном пространстве вблизи Ливана.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает вещатель Кипра RIK.

Это уже третий подобный инцидент на острове с начала недели.

Из-за угрозы подозрительного объекта международный аэропорт Ларнаки временно приостановил работу.

Как сообщает представитель правительства Кипра Константинос Летимбиотис, из соображений безопасности соответствующие органы приняли все необходимые меры для расследования и, при необходимости, реагирования на инцидент.

Тревогу также объявляли в посольстве США в Никосии. Персонал учреждения эвакуировали в подвалы. По состоянию на 10 утра по местному времени работники вернулись к выполнению своих обязанностей.

В среду, 4 марта, власти Кипра созывают экстренное заседание Совета национальной безопасности.

Напомним, 2 марта Министерство обороны Великобритании подтвердило, что авиабаза Королевских военно-воздушных сил Акротири на Кипре подверглась атаке иранского дрона.

В течение дня 2 марта стало известно о второй атаке беспилотников на британскую авиабазу в Акротири.

Из-за инцидента с дронами Греция объявила об отправке двух фрегатов и четырех истребителей F-16 на Кипр.

Великобритания также объявила, что отправит эсминец на Кипр, а Франция направит фрегат и ракетные системы.