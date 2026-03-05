У Білому домі заявили, що домовились про авіабази з Іспанією, Мадрид заперечує

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Іспанія погодилася співпрацювати з американськими військовими щодо операції в Ірані після того, як президент країни Дональд Трамп пригрозив повністю розірвати торговельні відносини з Мадридом.

Про це, як пише "Європейська правда", Левітт сказала на пресбрифінгу.

Слова речниці Трампа прозвучали після того, як Вашингтон та Мадрид обмінялися різкими заявами на адресу один одного. Причиною цього стала відмова Іспанії надати США доступ до авіабаз на своїй території для атак проти Ірану. Через це американський президент пригрозив повністю зупинити торгівлю з європейською країною.

Вже у спілкуванні з журналістами Левітт повідомила про те, що Іспанія змінила свою думку і погодилася на військову співпрацю.

"Я думаю, що вчора вони чітко почули послання президента Трампа. Вони погодилися співпрацювати з американськими військовими. Американські військові координують свої дії зі своїми колегами в Іспанії", – стверджувала прессекретарка.

Водночас в уряді Іспанії відкинули заяви Білого дому. Міністр закордонних справ Хосе Мануель Альбарес спростував твердження про співпрацю та заявив, що не має уявлення, звідки Левітт взяла цю інформацію.

"Я категорично заперечую це. Позиція Іспанії щодо війни на Близькому Сході, щодо нападу на Іран, щодо використання наших баз не змінилася…Вона, можливо, і речниця Білого дому, але я – міністр закордонних справ Іспанії!", – заявив Альбарес, якого цитує El Mundo.

Глава МЗС заявив, що Мадрид зобов'язаний залишатися осторонь від "військової операції, яка проводиться з порушенням міжнародного права".

Він також похвалився тим, що іспанський уряд отримав повідомлення підтримки від своїх європейських партнерів.

Як писала, "Європейська правда", підтримку Іспанії висловив президент Франції Емманюель Макрон, а також президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Тим часом прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес засудив дії Трампа проти Ірану, заявивши, що вони суперечать міжнародному праву.