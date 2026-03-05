В Белом доме заявили, что договорились о авиабазах с Испанией, Мадрид отрицает

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Испания согласилась сотрудничать с американскими военными в отношении операции в Иране после того, как президент страны Дональд Трамп пригрозил полностью разорвать торговые отношения с Мадридом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Левитт сказала на пресс-брифинге.

Слова пресс-секретаря Трампа прозвучали после того, как Вашингтон и Мадрид обменялись резкими заявлениями в адрес друг друга. Причиной этого стал отказ Испании предоставить США доступ к авиабазам на своей территории для атак против Ирана. Из-за этого американский президент пригрозил полностью остановить торговлю с европейской страной.

Уже в общении с журналистами Левитт сообщила о том, что Испания изменила свое мнение и согласилась на военное сотрудничество.

"Я думаю, что вчера они четко услышали послание президента Трампа. Они согласились сотрудничать с американскими военными. Американские военные координируют свои действия со своими коллегами в Испании", – утверждала пресс-секретарь.

В то же время в правительстве Испании отвергли заявления Белого дома. Министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес опроверг утверждение о сотрудничестве и заявил, что не имеет представления, откуда Левитт взяла эту информацию.

"Я категорически отрицаю это. Позиция Испании по войне на Ближнем Востоке, по нападению на Иран, по использованию наших баз не изменилась... Она, возможно, и пресс-секретарь Белого дома, но я – министр иностранных дел Испании!", – заявил Альбарес, которого цитирует El Mundo.

Глава МИД заявил, что Мадрид обязан оставаться в стороне от "военной операции, которая проводится с нарушением международного права".

Он также похвастался тем, что испанское правительство получило сообщения поддержки от своих европейских партнеров.

Как писала "Европейская правда", поддержку Испании выразил президент Франции Эмманюэль Макрон, а также президент Европейского совета Антониу Кошта.

Между тем премьер-министр Испании Педро Санчес осудил действия Трампа против Ирана, заявив, что они противоречат международному праву.