Глава Міноборони Британії прилетів на Кіпр на тлі інцидентів з дронами

Ввечері у середу, 4 березня, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі прилетів на Кіпр на тлі інциденту з іранським безпілотником.

Про це пише The Guardian, передає "Європейська правда".

Як відомо, 2 березня Міністерство оборони Великої Британії підтвердило, що авіабаза Королівських військово-повітряних сил Акротирі на Кіпрі зазнала атаки іранського дрона.

Гілі прилетів на Кіпр, щоб заспокоїти дипломатичний скандал, пов'язаний з іранським безпілотником типу "Шахед".

На Кіпрі вважають, що цей іранський безпілотник, який вдарив по британській авіабазі, був запущений з Лівану.

Протягом дня 2 березня стало відомо про другу атаку безпілотників на британську авіабазу в Акротирі. Через інцидент з дронами Греція оголосила про відправку двох фрегатів і чотирьох винищувачів F-16 на Кіпр.

Британія також оголосила, що відправить есмінець на Кіпр, а Франція направить фрегат та ракетні системи.