Глава Минобороны Британии прилетел на Кипр на фоне инцидентов с дронами

Вечером в среду, 4 марта, министр обороны Великобритании Джон Хили прилетел на Кипр на фоне инцидента с иранским беспилотником.

Об этом пишет The Guardian, передает "Европейская правда".

Как известно, 2 марта Министерство обороны Великобритании подтвердило, что авиабаза Королевских военно-воздушных сил Акротири на Кипре подверглась атаке иранского дрона.

Хили прилетел на Кипр, чтобы успокоить дипломатический скандал, связанный с иранским беспилотником типа "Шахед".

На Кипре считают, что этот иранский беспилотник, который ударил по британской авиабазе, был запущен из Ливана.

В течение дня 2 марта стало известно о второй атаке беспилотников на британскую авиабазу в Акротири. Из-за инцидента с дронами Греция объявила об отправке двух фрегатов и четырех истребителей F-16 на Кипр.

Великобритания также объявила, что отправит эсминец на Кипр, а Франция направит фрегат и ракетные системы.