Испания отправит фрегат на Кипр в ответ на атаки Ирана

Испания отправит фрегат "Кристобаль Колон" в Восточное Средиземноморье вместе с французским авианосцем "Шарль де Голль" и кораблями греческого флота для защиты Кипра.

Об этом объявило Министерство обороны Испании, передает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

"Развертыванием фрегата "Кристобаль Колон" Испания демонстрирует свою преданность защите Европейского Союза и его восточной границы", – подчеркнуло ведомство во главе с Маргаритой Роблес.

"Кристобаль Колон", самый современный фрегат испанского флота с экипажем в более 200 человек, 3 марта присоединился к военно-морской группе "Шарль де Голль" для участия в учениях Fanal-19, выполняя задачи по сопровождению, защите и совершенствованию навыков в Балтийском море.

Однако изначально не планировалось, что испанский корабль будет сопровождать французский авианосец с ядерным двигателем во время его развертывания в Средиземном море.

В конце концов, испанское правительство решило, что он присоединится к военно-морской авиационной группе, которая должна прибыть к побережью Крита примерно 10 марта. Во время прохождения кораблей через Кадисский залив судно снабжения "Кантабрия" выйдет в море, чтобы заправить их топливом, пояснило Министерство обороны.

Его миссия будет заключаться в "обеспечении воздушной охраны и обороны, дополняя таким образом возможности батареи Patriot, развернутой испанской армией в Турции. Он также будет в режиме ожидания для поддержки эвакуации гражданского персонала, который может пострадать от конфликта", добавило Министерство обороны.

El Pais сообщило в четверг, что, по данным правительственных источников, Испания готова оказать военную поддержку Кипру в случае атак со стороны Ирана и его ливанского союзника "Хезболлы". Решение не поддерживать войну, начатую США и Израилем против Тегерана, и не позволять использование испанских баз в Мороне (Севилья) и Роте (Кадис) в этой операции, не противоречит оказанию военной поддержки такому члену ЕС, как Кипр.

Опрошенные источники утверждают, что в первом случае это акт агрессии, который нарушает международное право, не имеет правовой основы и не имеет четкой цели. Второй, как они утверждают, является актом солидарности в защиту партнера, который просит о помощи в условиях внешней атаки. Один ослабляет международный порядок, а другой укрепляет Европу. Добавляя символизма, Кипр председательствует в ЕС в этом полугодии, отметили правительственные источники.

Как известно, 2 марта Министерство обороны Великобритании подтвердило, что авиабаза Королевских военно-воздушных сил Акротири на Кипре подверглась атаке иранского дрона.

На Кипре считают, что этот иранский беспилотник, который ударил по британской авиабазе, был запущен из Ливана.

В течение дня 2 марта стало известно о второй атаке беспилотников на британскую авиабазу в Акротире. Из-за инцидента с дронами Греция объявила об отправке двух фрегатов и четырех истребителей F-16 на Кипр.

Великобритания также объявила, что отправит эсминец на Кипр, а Франция направит фрегат и ракетные системы.