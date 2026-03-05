Франция разрешила США использовать ее авиабазы на Ближнем Востоке

Франция разрешила американским самолетам использовать ее авиабазы, размещенные в странах Ближнего Востока, для продолжения операций против Ирана.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BMFTV со ссылкой на французских военных.

Присутствие американских самолетов было разрешено "на временной основе" на французских базах на Ближнем Востоке.

"В рамках наших отношений с Соединенными Штатами временно разрешено присутствие их самолетов на наших базах в регионе. Эти самолеты способствуют защите наших партнеров в Персидском заливе", – заявил представитель Объединенного комитета начальников штабов Франции.

Отметим, что Франция имеет военную базу в Объединенных Арабских Эмиратах, которая подверглась атаке иранского дрона в первые дни операции США и Израиля против Ирана.

В последнее время вопрос использования авиабаз для операции против Ирана стал ключевым в отношениях США и союзников. В частности, Испания, которая отказалась предоставить США доступ к авиабазам на своей территории для атак против Ирана, столкнулась с критикой и угрозами со стороны американского президента. Дональд Трамп пригрозил полностью остановить торговлю с европейской страной.

Критике подверглась и Великобритания. Трамп выразил волну возмущения в адрес страны и ее премьера Кира Стармера, заявив в частности: "Мы имеем дело не с Уинстоном Черчиллем".

Это произошло из-за того, что перед началом операции США против Ирана Великобритания сначала отказала Вашингтону в разрешении на проведение ударов с таких баз, как Диего-Гарсия и Фэрфорд, ссылаясь на международное право. Однако впоследствии премьер-министр Кир Стармер уступил и сказал, что позволит США доступ к Диего-Гарсии для "конкретных и ограниченных оборонительных целей".