На британській авіабазі на Кіпрі знову пролунала тривога через підозрілий об'єкт
На британській авіабазі Акротирі на Кіпрі вдруге за 24 години пролунала тривога через загрозу підозрілого об’єкта.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомив мовник Кіпру RIK.
Близько 12:20 за місцевим часом мешканці району поблизу бази, а також її персонал отримали повідомлення про загрозу.
За словами представника уряду Кіпру, в повітрі було виявлено підозрілий об’єкт, тому влада вжила всіх заходів безпеки.
Як виявилося, він не прямував до Кіпру, тому приблизно через 10 хвилин тривогу скасували.
Аналогічний інцидент стався ввечері 4 березня. Сирени пролунали на базі Акротирі близько 22:44. Тривога закінчилася приблизно через двадцять хвилин.
Як відомо, 2 березня Міністерство оборони Великої Британії підтвердило, що авіабаза Королівських військово-повітряних сил Акротирі на Кіпрі зазнала атаки іранського дрона.
Протягом дня 2 березня стало відомо про другу атаку безпілотників на британську авіабазу в Акротирі.
Через інцидент з дронами Греція, Франція та Іспанія оголосили про відправку фрегатів, винищувачів та систем ППО на Кіпр.
Британія також оголосила, що відправить есмінець до острова.