На британской авиабазе на Кипре снова прозвучала тревога из-за подозрительного объекта

На британской авиабазе Акротири на Кипре второй раз за 24 часа прозвучала тревога из-за угрозы подозрительного объекта.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил вещатель Кипра RIK.

Около 12:20 по местному времени жители района вблизи базы, а также ее персонал получили сообщение об угрозе.

По словам представителя правительства Кипра, в воздухе был обнаружен подозрительный объект, поэтому власти приняли все меры безопасности.

Как оказалось, он не направлялся на Кипр, поэтому примерно через 10 минут тревогу отменили.

Аналогичный инцидент произошел вечером 4 марта. Сирены прозвучали на базе Акротири около 22:44. Тревога закончилась примерно через двадцать минут.

Как известно, 2 марта Министерство обороны Великобритании подтвердило, что авиабаза Королевских военно-воздушных сил Акротири на Кипре подверглась атаке иранского дрона.

В течение дня 2 марта стало известно о второй атаке беспилотников по британской авиабазе в Акротире.

Из-за инцидента с дронами Греция, Франция и Испания объявили об отправке фрегатов, истребителей и систем ПВО на Кипр.

Великобритания также объявила, что отправит эсминец к острову.