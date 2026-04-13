Бортпроводники Lufthansa угрожают новыми забастовками

Немецкую авиакомпанию Lufthansa ждут новые дни серьезных сбоев в работе после того, как бортпроводники заявили, что со среды проведут еще одну двухдневную забастовку.

Профсоюз UFO воспользуется юбилейным мероприятием, посвященным 100-летию деятельности Lufthansa, которое состоится в среду, для проведения забастовки и протестов.

Это произойдет после того, как пилоты парализовали работу авиакомпании забастовкой, которая охватила основную авиакомпанию Lufthansa, грузовое подразделение и регионального перевозчика CityLine и продлится до вторника.

Пилоты бюджетного подразделения Eurowings планируют бастовать только в понедельник.

В результате забастовки были отменены сотни рейсов. В крупнейшем аэропорту Германии во Франкфурте в понедельник было отменено 572 из 1 322 запланированных рейсов, что затронуло около 56 тысяч пассажиров.

Lufthansa заявила, что подготовила резервный график, который позволит ей выполнить около трети ближнемагистральных рейсов и примерно половину дальнемагистральных рейсов в этих авиакомпаниях в течение обоих дней.

Забастовка стала следствием месяцев безрезультатных переговоров по поводу пенсионных выплат. Профсоюз требует увеличения взносов компании, тогда как Lufthansa утверждает, что возможности для их повышения ограничены.

"Профсоюз VC проводит забастовку в подразделениях Lufthansa Classic и Cargo, требуя удвоить и без того превосходный пенсионный план. И это в период глобальной политической напряженности и значительных рисков для нашего бизнеса. Это безответственно", – заявил член исполнительного совета Lufthansa Михаэль Ниггеманн.

Профсоюз VC утверждает, что компания не представила приемлемых предложений, отмечая, что нет предложения по новому пенсионному плану в Lufthansa и Lufthansa Cargo, нет приемлемого соглашения об оплате труда в CityLine, а предложение Eurowings является "неприемлемым".

Предыдущие забастовки бортпроводников привели к многочисленным отменам рейсов в крупнейшей авиакомпании Германии.

В феврале забастовка пилотов немецкой авиакомпании Lufthansa привела к отмене сотен рейсов перед Мюнхенской конференцией по безопасности.

А 18 марта в аэропорту Берлина отменили 445 рейсов из-за забастовки профсоюза Ver.di.