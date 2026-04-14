Другий день страйку пілотів Lufthansa призвів до скасування сотень рейсів у Німеччині

У вівторок, 15 квітня, у Німеччині було скасовано сотні рейсів авіакомпанії Lufthansa через другий день страйку пілотів, які вимагають підвищення заробітної плати та поліпшення пенсійного забезпечення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Пілоти основної авіакомпанії Lufthansa, а також Lufthansa Cargo та Lufthansa CityLine розпочали страйк незабаром після півночі в понеділок.

Найбільша авіакомпанія Німеччини була змушена скасувати понад 900 вильотів і прильотів у вівторок лише в аеропортах Франкфурта та Мюнхена. Сотні рейсів були скасовані й у понеділок.

Однак рейси, що виконуються Eurowings, бюджетною авіакомпанією, що належить Lufthansa, відновилися згідно з розкладом у Берліні, Дюссельдорфі та інших аеропортах.

Страйк пілотів, організований профспілкою VC, пов'язаний із суперечками щодо оплати праці, зокрема пенсійної програми компанії та оплати праці в регіональній дочірній компанії CityLine.

Сторони переговорів залишаються непохитними у своїх позиціях.

У той час як профспілка пілотів вимагає пропозицій щодо пенсій та доходів, керівництво відкидає будь-яке збільшення витрат для збиткової основної авіакомпанії. Профспілка бортпровідників UFO перебуває у схожій ситуації.

У понеділок директор з персоналу Lufthansa Міхаель Ніггеманн застеріг профспілки від продовження конфронтаційного курсу, заявивши, що кожен день страйку послаблює авіакомпанію.

Генеральний директор Lufthansa Карстен Шпор заявив, що виконавча та наглядова ради дотримуються своєї стратегії: "Ми експлуатуємо літаки виключно там, де вони приносять прибуток".

Ситуація з рейсами навряд чи зміниться у середу та четвер, коли до страйку закликали бортпровідників Lufthansa.

Попередні страйки бортпровідників призвели до численних скасувань рейсів у найбільшій авіакомпанії Німеччини.

У лютому страйк пілотів німецької авіакомпанії Lufthansa призвів до скасування сотень рейсів перед Мюнхенською безпековою конференцією.

А 18 березня в аеропорту Берліна скасували 445 рейсів через страйк профспілки Ver.di.