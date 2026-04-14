Второй день забастовки пилотов Lufthansa привёл к отмене сотен рейсов в Германии
Во вторник, 15 апреля, в Германии были отменены сотни рейсов авиакомпании Lufthansa из-за второго дня забастовки пилотов, требующих повышения заработной платы и улучшения пенсионного обеспечения.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.
Пилоты основной авиакомпании Lufthansa, а также Lufthansa Cargo и Lufthansa CityLine начали забастовку вскоре после полуночи в понедельник.
Крупнейшая авиакомпания Германии была вынуждена отменить более 900 вылетов и прилетов во вторник только в аэропортах Франкфурта и Мюнхена. Сотни рейсов были отменены и в понедельник.
Однако рейсы, выполняемые Eurowings, бюджетной авиакомпанией, принадлежащей Lufthansa, возобновились согласно расписанию в Берлине, Дюссельдорфе и других аэропортах.
Забастовка пилотов, организованная профсоюзом VC, связана со спорами по поводу оплаты труда, в частности пенсионной программы компании и оплаты труда в региональной дочерней компании CityLine.
Стороны переговоров остаются непреклонными в своих позициях.
В то время как профсоюз пилотов требует предложений по пенсиям и доходам, руководство отвергает любое увеличение расходов для убыточной основной авиакомпании. Профсоюз бортпроводников UFO находится в аналогичной ситуации.
В понедельник директор по персоналу Lufthansa Михаэль Ниггеманн предостерег профсоюзы от продолжения конфронтационного курса, заявив, что каждый день забастовки ослабляет авиакомпанию.
Генеральный директор Lufthansa Карстен Шпор заявил, что исполнительный и наблюдательный советы придерживаются своей стратегии: "Мы эксплуатируем самолеты исключительно там, где они приносят прибыль".
Ситуация с рейсами вряд ли изменится в среду и четверг, когда к забастовке призвали бортпроводники Lufthansa.
Предыдущие забастовки бортпроводников привели к многочисленным отменам рейсов в крупнейшей авиакомпании Германии.
В феврале забастовка пилотов немецкой авиакомпании Lufthansa привела к отмене сотен рейсов перед Мюнхенской конференцией по безопасности.
А 18 марта в аэропорту Берлина отменили 445 рейсов из-за забастовки профсоюза Ver.di.