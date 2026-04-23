Експрезидент Польщі Дуда прибув до Києва

Колишній президент Польщі Анджей Дуда прибув до Києва, щоб взяти участь у 18-му Київському безпековому форумі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Дводенний форум стартує у четвер в столиці України. Тема форуму – "Морок чи світанок: чи є світло попереду?"

Серед головних тем форуму – міжнародна солідарність з Україною, трансатлантична єдність, глобальна безпека.

Раніше повідомляли, що до Києва прибув принц Гаррі. Він також візьме участь у Київському безпековому форумі.

Нагадаємо, взимку Дуда заявив, що розглянув би ідею стати прем’єром Польщі, якби йому надійшла така пропозиція.

Торік у серпні Дуда виступив з останнім зверненням на посаді президента, в якому пообіцяв продовжувати "активну діяльність" як всередині країни, так і за кордоном.