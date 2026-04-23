Экс-президент Польши Дуда прибыл в Киев

Бывший президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев, чтобы принять участие в 18-м Киевском форуме по вопросам безопасности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Интерфакс-Украина".

Двухдневный форум стартует в четверг в столице Украины. Тема форума – "Тьма или рассвет: есть ли свет впереди?"

Среди главных тем форума – международная солидарность с Украиной, трансатлантическое единство, глобальная безопасность.

Ранее сообщалось, что в Киев прибыл принц Гарри. Он также примет участие в Киевском форуме по безопасности.

Напомним, зимой Дуда заявил, что рассмотрел бы идею стать премьером Польши, если бы ему поступило такое предложение.

В августе прошлого года Дуда выступил с последним обращением на посту президента, в котором пообещал продолжать "активную деятельность" как внутри страны, так и за рубежом.