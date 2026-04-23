Зеленський прокоментував повідомлення NYT про ідею переіменування Донбасу на "Донніленд"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що термін "Донніленд" не вживався під час його переговорів щодо врегулювання російсько-української війни.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав, відповідаючи на запитання The Guardian.

Видання The New York Times заявило, нібито Україна запропонувала перейменувати Донбас на "Донніленд" на честь президента США Дональда Трампа.

Газета зазначила, що спочатку ця ідея була висловлена жартома. Пізніше її запропонували під час переговорів, щоб підлеститись до Трампа та спонукати його зайняти більш жорстку позицію щодо Росії.

Відповідаючи на запитання The Guardian, Зеленський заперечив, що під час переговорів порушувалося питання про "Донніленд".

"Під час моїх переговорів не використовувалися жодні інші терміни, крім "Донецька область", "Луганська область", "наш Донбас" або "територія України". Відповідно, існують документи, які це підтверджують", – сказав президент.

"На мій погляд, головне, щоб Донецька та Луганська області залишалися українською територією, як і зараз, щоб не було "Путінленду". Це, на мою думку, є найважливішим", – підкреслив також глава держави.

Білий дім неодноразово тиснув на Україну, щоб вона віддала Донбас Росії в рамках мирної угоди, і пропонував, щоб цей регіон став демілітаризованою зоною під контролем Росії. Кремль стверджує, що Трамп погодився на передачу Донбасу РФ під час свого серпневого саміту з Владіміром Путіним на Алясці.

Нагадаємо, 25 березня Зеленський заявив, що США пропонують Києву свої гарантії безпеки лише в обмін на виведення українських військ з неокупованої частини Донбасу.

Після цього державний секретар США Марко Рубіо назвав неправдивими слова українського президента.

А Зеленський, своєю чергою, наполягає, що під час перемовного процесу США сигналізували про готовність надати свої гарантії безпеки після того, як ЗСУ вийдуть з Донбасу.