Зеленский прокомментировал сообщение NYT об идее переименовать Донбасс в "Донниленд"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что термин "Донниленд" не употреблялся во время его переговоров по урегулированию российско-украинской войны.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал, отвечая на вопрос The Guardian.

Издание The New York Times заявило, якобы Украина предложила переименовать Донбасс на "Донниленд" в честь президента США Дональда Трампа.

Газета отметила, что сначала эта идея была высказана в шутку. Позже ее предложили во время переговоров, чтобы польстить Трампу и побудить его занять более жесткую позицию в отношении России.

Отвечая на вопрос The Guardian, Зеленский отрицал, что во время переговоров поднимался вопрос о "Донниленде".

"Во время моих переговоров не использовались никакие другие термины, кроме "Донецкая область", "Луганская область", "наш Донбасс" или "территория Украины". Соответственно, существуют документы, которые это подтверждают", – сказал президент.

"На мой взгляд, главное, чтобы Донецкая и Луганская области оставались украинской территорией, как и сейчас, чтобы не было "Путинленда". Это, по моему мнению, самое важное", – подчеркнул также глава государства.

Белый дом неоднократно давил на Украину, чтобы она отдала Донбасс России в рамках мирного соглашения, и предлагал, чтобы этот регион стал демилитаризованной зоной под контролем России. Кремль утверждает, что Трамп согласился на передачу Донбасса РФ во время своего августовского саммита с Владимиром Путиным на Аляске.

Напомним, 25 марта Зеленский заявил, что США предлагают Киеву свои гарантии безопасности только в обмен на вывод украинских войск с неоккупированной части Донбасса.

После этого государственный секретарь США Марко Рубио назвал ложными слова украинского президента.

А Зеленский, в свою очередь, настаивает, что во время переговорного процесса США сигнализировали о готовности предоставить свои гарантии безопасности после того, как ВСУ выйдут из Донбасса.